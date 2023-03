Vanochtend lichte regen en bewolkt weer in Ruiselede

Paarden ongedeerd na brand in loods op landbouwbe­drijf

Langs de Bruggesteenweg in Ruiselede is woensdagavond brand uitgebroken in de loods van een landbouwbedrijf. Een bijgebouw liep zware schade op maar de rest van de hangar kon gevrijwaard worden. Enkele paarden in de buurt bleven ongedeerd.