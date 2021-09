Van Quickenborne wil komende jaren vijftien nieuwe detentiehuizen openen: “Kleinschalige aanpak vermindert kans op recidive”

RuiseledeMinister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) wil nog deze regeerperiode vijftien nieuwe kleinschalige detentiehuizen openen in ons land. Daarbij dient het penitentiair landbouwcentrum in Ruiselede, waar gevangenen meer vrijheid hebben dan in een klassieke gevangenis, als voorbeeld. Van Quickenborne ging er woensdag een kijkje nemen. “De aanpak van Ruiselede werkt. Uit onderzoek blijkt dat de recidive aanzienlijk vermindert.”

Om enerzijds de verwachte toename in de gevangenispopulatie op te vangen en om tegelijk ook wat te doen aan de hoge recidiviteitsgraad - 70 procent van de gevangenen die vrijgelaten wordt, verschijnt ooit weer voor de rechter - wil Van Quickenborne de komende jaren vijftien nieuwe detentiehuizen met een open regime openen, met telkens plaats voor vijftig gevangenen. Veroordeelden met een straf tot drie jaar en jonge ‘first offenders’ met een straf van maximum vijf jaar zouden in aanmerking komen. Dat plan zou 720 nieuwe plaatsen moeten opleveren. Al zal dat niet volstaan, zeker aangezien Van Quickenborne zich eerder al voornam alle gevangenisstraffen onder de drie jaar ook effectief te laten uitvoeren. Om dat op te vangen, komen er tegen eind 2022 ook twee nieuwe, klassieke gevangenissen bij in Haren en Dendermonde.

De minister vroeg de gedetineerden hoe ze het open regime van Ruiselede beleefden.

België telt 35 gevangenissen met een gemiddelde capaciteit van 270 gedetineerden. Sint-Gillis is een uitschieter met 900 plaatsen. De kleinste gevangenis van ons land, het penitentiair landbouwcentrum in Ruiselede, telt 56 gevangenen. Die kleinschaligheid blijkt een grote troef. “We werken met veroordeelden die niet vluchtgevaarlijk zijn en we leven in groepsverband”, zegt directeur Petra Colpaert. “Het zijn niet de muren die de gevangenen hier houden, maar wel het sociaal contact en het groepsgevoel. Dankzij het open regime kunnen gedetineerden zich voorbereiden op een terugkeer in de maatschappij. Specifiek voor verslaafden hebben we ons B-leave begeleidingstraject. Geen eenvoudige doelgroep, maar we merken dat de recidive bij de B-leave 49 procent bedraagt, terwijl dat zonder B-Leave meer dan 79 procent is. Nog uniek is dat we hier vijf jaar geleden ook een Re-Entrywoning hebben geopend, waar gedetineerden tijdelijk kunnen verblijven als ze werk gevonden hebben.”

Quote De nadruk ligt op re-integratie en begelei­ding. We willen gaan voor een menselijke aanpak door gedetineer­den te begeleiden in kleinere groepen en hen vanaf dag één mee de verantwoor­de­lijk­heid geven over hun eigen leven Minister Vincent Van Quickenborne

“De inrichting in Ruiselede is uniek in zijn soort en een fantastisch voorbeeld van waar we naartoe willen met justitie”, zegt Van Quickenborne. “Deze aanpak werkt. De nadruk ligt op re-integratie en begeleiding. We willen gaan voor een menselijke aanpak door gedetineerden te begeleiden in kleinere groepen en hen vanaf dag één mee de verantwoordelijkheid geven over hun eigen leven. Dat is niet alleen goed voor de gedetineerden, maar ook voor voor de maatschappij. Zo gaan we voor minder recidive en minder criminaliteit.”

Minister Vincent Van Quickenborne verliet het PLC in Ruiselede met een erg goed gevulde geschenkmand met lokaal geteelde groentjes

Van Quickenborne sprak woensdag met enkele gedetineerden in Ruiselede. Gedetineerde Jürgen komt wellicht eind dit jaar vrij. “Voor ik naar hier kwam, zat ik in een grote, klassieke gevangenis. Het verschil met Ruiselede is enorm. Het contact met de medegevangenen en het personeel is veel aangenamer. We worden aangesproken met onze voornaam. Dat alleen al maakt een groot verschil.”

Rest de vragen waar die vijftien nieuwe detentiehuizen zullen komen. Eerder hadden negentien gemeenten al enkele locaties vooropgesteld, maar die zijn volgens de woordvoerder van Van Quickenborne nog niet afgeklopt. “In overleg met de Regie der Gebouwen is er een studie lopende en de exacte locaties maken we binnenkort bekend”, besluit Van Quickenborne. De eerste twee detentiehuizen zouden in elk geval al in december 2021 openen, een in Vlaanderen en een in Wallonië. Om welke investering het gaat, is voorlopig niet duidelijk.

Vincent Van Quickenborne in gesprek met gedetineerde Jürgen.