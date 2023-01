Sylvia Konior allerminst ontgoocheld na finale in ‘Bake Off Vlaanderen’: “Elke week was een overwinning”

“Als je aan zoiets meedoet, weet je op voorhand uiteraard nooit hoe het zal lopen, maar ik denk dat ik best wel trots kan zijn op het parcours dat ik afgelegd heb. Elke week was een overwinning op zich en de finale nemen ze me niet meer af. Bovendien kreeg ik overal heel positieve reacties op m’n deelname. Blijkbaar was ik toch een van de kandidaten die ervoor zorgde dat het programma nooit saai werd. Of ik ontgoocheld ben dat ik niet gewonnen heb? Allerminst. Ik wist op voorhand al dat ik in de finale in tijdsnood zou komen. Winnen was natuurlijk wel fijn geweest, maar ik gun het Axl van harte. Zo’n jong talent.”