Wat te doen in het Meetjes­land en Deinze dit weekend? Van zeepkisten die een schans afscheuren in Machelen tot eetkraam­fes­ti­val in Nevele

De zomervakantie zit er op en dat betekent dat het normale leven stilletjes aan herneemt. In het weekend van 2 en 3 september staat er dan ook opnieuw heel wat leuks op de planning. Hieronder ontdek je een greep uit het overvloedige aanbod. Van ‘Tobbedansen’ in Machelen-aan-de-Leie tot ‘Hapje Tapje’ in Nevele