Startschot van de zomer in Ruiselede met kleine kermis en sneukeltoer

NET OPEN. ‘A Flowertale’ in de Brugge­straat: “We starten een nieuw, positief verhaal vol kleur en bloemen”

Tielt heeft er een gloednieuwe bloemenwinkel bij. In de Bruggestraat opent vandaag ‘A Flowertale’ de deuren. Meester-bloembinder Claudia Provoost (52), die eerder in Aalter ook al in een bloemenwinkel werkte, is het gezicht van de nieuwe zaak. “We zijn hier zo warm ontvangen in Tielt.”