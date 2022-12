Schaatsen in Parochieveldbos nog niet aan de orde

Volgens ijsmeester Patrick Vervaele, die elke winter de dikte van het natuurijs in Aalter en Ruiselede zorgvuldig in kaart brengt, zal schaatsen er dit weekend niet inzitten. “Het ijs is nu amper 4 à 5 centimeter dik. Om veilig te schaatsen moet het minstens dubbel zo dik zijn. Het meest ideale ijs om op te schaatsen oogt zwart, maar daar zijn we nog lang niet aan toe. Bovendien ligt er nu ook korrelhagel op. Als dat straks invriest zal dat voor kleine luchtbellen in het ijs zorgen. Zo ontstaat ‘bubbeltjesijs’, wat de stevigheid uiteraard nog minder maakt.”

Zowel in Ruiselede als in Aalter is schaatsen dus voorlopig verboden. Aangezien volgende week de dooi inzet, zal daar niet meteen verandering in komen. In Ruiselede, waar de weide amper 15 centimeter diep is, zou je wel op eigen risico het ijs kunnen betreden maar volgens Vervaele is dat geen goed idee. “Erg diep kan je er inderdaad niet wegzakken, maar het risico is vooral dat je je kunt verwonden of een enkelbreuk kan oplopen. Wat geduld lijkt me dus aangewezen. De winter is nog lang.”