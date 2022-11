Samen naar de film met gedetineerden in Ruiselede

Het gaat om een initiatief van pluralistische koepelvereniging Avansa, De Rode Antraciet, Moderator vzw, de bibliotheek van Aalter en het A-team van de Gevangenis van Ruiselede, in het kader van het filmfestival Ciné Détiné. De film die vertoond wordt is ‘The Painter and the thief’, een verhaal over een kunstenares die op zoek gaat naar de dief die haar schilderijen stal. De film wordt vertoond in de open gevangenis in de Bruggesteenweg in Ruiselede. Vrije burgers en gedetineerden kunnen er samen naar kijken.