Ruiseleedse oppositie roept inwoners op zich uit te spreken tegen fusie, burgemeester ziet referendum niet zitten: “We hebben nog twee jaar om te praten”

RuiseledeZoals de kaarten nu liggen, wordt Ruiselede op 1 januari 2025 een nieuwe deelgemeente van Wingene. De leden van oppositiepartij Respect, die bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen iets minder dan de helft van de stemmen haalde, willen zich daar echter niet zomaar bij neerleggen. De partij roept inwoners op een zwarte vlag in de voortuin te planten, terwijl er deze week ook een enquête in alle brievenbussen valt. “Van transparantie of democratie is hier geen sprake”, vindt fractieleider Hannes Gyselbrecht.

Veel zwarte vlaggen zijn er nog niet te vinden in Ruiselede, sinds Gyselbrecht en de zijnen zaterdag de oproep lanceerden. “We zijn nog maar pas begonnen", reageert Gyselbrecht. Hij stoort zich vooral aan de manier waarop de beslissing genomen werd. “Zelf kregen we het nieuws ook pas maandagavond te horen. We zijn een week later en het besef dat dit geen late aprilgrap is, is aan het doordringen. Nooit heeft dit op de agenda gestaan. Sterker nog, bij de verkiezingen had de partij van de burgemeester nog beloofd dat er geen fusies zouden komen deze legislatuur. Door eenzijdig te beslissen, creëer je geen draagvlak.”

Quote Afgelopen zondag op de rommel­markt heb ik met tweehon­derd Ruiselede­naars gepraat. Niemand was voorstan­der Hannes Gyselbrecht

“En wat doen we als fusiegemeenten in 2030 plots verplicht worden gebieden van minstens 30.000 inwoners te omvatten? Dan mogen we de hele oefening opnieuw doen en kunnen we toch nog bij een stad terechtkomen. Afgelopen zondag op de rommelmarkt heb ik met tweehonderd Ruiseledenaars gepraat. Niemand was voorstander. Niet alleen is 185 jaar gemeentelijke geschiedenis weggevaagd, veel mensen waren ook liever met Tielt of Aalter in zee gegaan.”

Volledig scherm Hannes Gyselbrecht en Jelle Rutsaert van Respect. © Sam Vanacker

Schaakmat

De partij voelt zich buitenspel gezet door de fusieplannen. “Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 was het erg nipt en we hadden er vertrouwen in dat we in 2024 de meerderheid hadden kunnen halen”, gaat Gyselbrecht verder. “Maar nu staan we plots schaakmat. De postjes zijn vermoedelijk al verdeeld, maar over investeringen op vlak van onderwijs of cultuur zal er nog niet gepraat zijn. Wat wij gaan doen in 2024 weten we nog niet, maar door deze zet is er sowieso geen enkele kans meer op een eerlijk, open debat over een fusie. Daarom roepen we iedereen op een zwarte vlag op te hangen in de voortuin. Een referendum zou het eerlijkste zijn, al is de kans klein dat RKD dat nu nog zal willen doen. Daarom polsen we zelf bij de inwoners. We roepen iedereen op om straks via onze nieuwsbrief zijn mening te geven. Die valt deze week in alle bussen.”

Nog lange weg te gaan

Burgemeester Greet De Roo (RKD) ziet een referendum niet zitten. “Ik wil toch even benadrukken dat we hier lang en hard over nagedacht hebben. We hebben een beslissing genomen, maar hebben nog een lange weg af te leggen. We hebben nog twee jaar en gaan zeker luisteren naar de burgers. Maar een referendum lijkt me weinig zinvol. Als je vraagt of mensen voor of tegen een fusie is, weet je de uitkomst al. Als je louter zou vragen met welke gemeente, zullen de meningen verdeeld zijn. Zelf heb ik ondertussen ook veel verschillende reacties gekregen. Maar we hebben gekozen voor Wingene en daar is goed over nagedacht.”

Quote Ik snap dat veel mensen zich zorgen maken. Daar heb ik alle begrip voor en dat kan ook moeilijk anders. Maar we kunnen er niet omheen dat de tijd voor een fusie gekomen is Burgemeester Greet De Roo

Nog volgens De Roo is Respect zelf een voorstander van een fusie met Aalter. “Op een van de recentste gemeenteraden heeft de oppositie een uitvoerig betoog gehouden over de voordelen van een fusie met Aalter. De partij pleitte er zelfs voor om zo snel mogelijk gesprekken op te starten met Aalter. Dat het zich nu zo fel verzet, is dan ook opmerkelijk.” Al beseft De Roo ook dat het nieuws voor veel Ruiseledenaars toch als een schok kwam. “Ik snap dat veel mensen zich zorgen maken. Dat kan ook moeilijk anders. Maar we kunnen er niet omheen dat de tijd voor een fusie gekomen is. Of de belastingen zullen stijgen? Dat moeten we nog bekijken. Met 6,5 procent hebben we de belastingen laag gehouden, maar dat moet legislatuur per legislatuur bekeken worden, in functie van de investeringen. En in deze legislatuur hebben we nog heel wat grote investeringen (onder andere de nieuwe cultuurzaal, nvdr) gepland. En om nog een ander hardnekkige misvatting aan te pakken: de naam Ruiselede zal altijd blijven bestaan, maar dan als deelgemeente van Wingene.”

Volledig scherm Op verschillende plaatsen, zoals hier in Kruiskerke, hangen zwarte vlaggen in Ruiselede © Sam Vanacker