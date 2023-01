Ruiseleedse bedrijfsleider in de running voor WOMED- award Belofte van het Jaar

Na haar studies KMO-management en master in Handelswetenschappenis richtte Emma Callens in 2018 EMC Greenroofs op. Het bedrijf, dat in de Industriestraat in Ruiselede gevestigd is, is gespecialiseerd in het ontwerp, advies, aanleg en onderhoud van groendaken en daktuinen. “Groendaken en daktuinen helpen de beschikbare ruimte in de stad beter te benutten en worden steeds belangrijker door hun functie als waterbuffer en warmteschild”, aldus de jury van de Womed Awards. “Na de start met twee mensen, telt het bedrijf vandaag 13 medewerkers. Met de ambitie om verder te blijven groeien.”