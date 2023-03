Ruiseledenaars zwemmen voortaan aan inwonerstarief in Wingene

Tweede Scumprijs voor de drie ‘langste’ Tielte­naars

The Dirty Scums reikte zondag voor de tweede keer de Scumprijzen uit. Waar vorig jaar het thema van de prijzen nog ‘wie heeft de grootste’ was, zetten de Kapelse punkers dit keer die met ‘de langste’ in de kijker. De winnaars waren Klaas Carrette, Rudi Van Bruwaene en de Belgian Quo Band.