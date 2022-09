Ruiseledenaar met beperking krijgt met twee jaar uitstel alsnog z’n grote verjaardagsfeest: “Laatste wens van papa in vervulling laten gaan”

Tielt Tieltse zwemclub dreigt kopje onder te gaan zonder zwembad: “Telkens weer met de bus naar Roeselare, dat houden we niet lang vol”

Sinds de noodgedwongen sluiting van het zwembad zitten de Tieltse watersportclubs met de handen in het haar. De Tieltse Zeeduivels zijn het seizoen in mineur gestart. In de mate van het mogelijke wijken ze uit naar andere zwembaden, maar nieuwe kindjes leren zwemmen zit er niet meer in, terwijl de kosten oplopen. Het stadsbestuur belooft steunmaatregelen.

14 september