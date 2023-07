Ruiselede strikt Flip Kowlier voor Parkfeest

NET OPEN. Pieterjan en Febe openen Concept Store De Feniks in Kortrijk­straat: “Willen creativi­teit van eigen bodem een platform bieden”

In het weekend van de Europafeesten opent er een opmerkelijke nieuwe winkel in de Kortrijkstraat. Pieterjan Boom (34) en Febe Allyn (32), die met laseratelier Feniks al langer gepersonaliseerd (hout)snijwerk maken, bundelen er hun aanbod met dat van andere creatieve geesten. Klanten zullen er straks ook workshops kunnen volgen én zelfs iets kunnen drinken in de bar. “We brengen heel graag mensen samen en willen een vaste waarde worden in de Kortrijkstraat”