Ruiselede houdt op 27 november referendum over fusie met Wingene: “Alles op alles zetten om de opkomst zo hoog mogelijk te krijgen”

Pittem Pittems politicus finisht Iron Man: “M’n mooiste, zwaarste en ook laatste triatlon die ik heb gedaan”

Vijftien West-Vlaamse triatleten hebben de moeder van alle triatlons uitgelopen. Ook Pittemnaar Christophe Vancoillie kwam vrijdag over de meet in Hawaii. Voor de lokale politicus was de Iron Man niet alleen de zwaarste, maar meteen ook de laatste triatlon in z’n carrière. “Het zweet gutste van onder mijn helm vandaan. Voortdurend drinken en je lichaam afkoelen is de boodschap.”

8 oktober