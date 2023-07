Regionale Molendag aan vierde editie toe

Knesselare volop in ontwikke­ling: oude biblio­theek en school gaan plat en maken plaats voor nieuwbouw­pro­ject

De oude bibliotheek en de oude school in de Velstraat in Knesselare (Aalter) gaan plat en maken plaats voor een nieuwbouwproject. Mevaco uit Aalter kocht de site en plant er een appartementsgebouw aan de kant van de Veldstraat, en een achttal woningen aan de kant van Hoogte. In het midden komt een nieuwe parkzone. Maar er is meer.