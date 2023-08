Johanna is de enige juf die zelf in slaap valt tijdens de les: “Doordat het geneesmid­del nog niet goedge­keurd is, kan ik helaas niet starten op 1 september”

“Als ik mijn leerlingen vertel dat het kan dat ik plots in slaap val tijdens de les, vinden ze dat heel grappig. Tot het echt gebeurt.” Johanna Rotté (36) lijdt aan een zeldzame slaapstoornis waardoor ze soms buiten haar controle om in slaap valt. Desondanks staat ze al 11 jaar in het onderwijs. Doordat het geneesmiddel dat die aanvallen onder controle houdt nog niet beschikbaar is, kan ze op 1 september niet starten. We gingen praten met de enige juf die zelf in slaap valt tijdens haar les.