RED-team zorgt voor evacuatie dame op werf in Ruiselede

Rond het middaguur was de dame op enkele meters hoogte ten val gekomen. Ze verloor gedeeltelijk het bewustzijn en kon door de hulpdiensten maar moeilijk bereikt worden. Haar zomaar naar de begane grond brengen lukte niet, ook niet met een hoogtewerker. Daarom werd de hulp van het RED-team ingeroepen. Dat gespecialiseerde team komt in actie als iemand op hoogte, in de diepte of moeilijk bereikbare plaatsen geëvacueerd moet worden. “Met de bevestiging van touwen aan het dak slaagden we er in de dame te bereiken en op een veilige manier naar beneden te brengen”, aldus Patrick Vanlauwe van de brandweerzone Midwest. Daarna ging het voor verdere verzorging richting het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt.