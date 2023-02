Oppositie en initiatiefnemers referendum trekken naar Raad van State tegen fusie met Wingene: “Ruiselede moet haar huiswerk opnieuw doen”

Lees alles over de fusie tussen Wingene en Ruiselede in ons dossier.

In een verzoekschrift vragen ze de Raad om de fusiebeslissing van de gemeenteraad van 19 december te schorsen en te vernietigen. Daarbij wordt in de eerste plaats geargumenteerd dat een beslissing tot fusie niet genomen kan worden zonder eerst te overleggen met de inwoners. “Er is geen enkel voortraject of duidelijk onderzoek naar mogelijke alternatieven gevoerd in aanloop naar die beslissing, ook al beweert het gemeentebestuur het tegendeel. Pas na de fusiebeslissing bestelde Ruiselede dure studies die moeten aantonen dat de gemeente Wingene de beste fusiekeuze zou zijn. Bovendien is de gemeente onzorgvuldig geweest door de uitslag van het gemeentelijk referendum openlijk te negeren. De resultaten tonen aan dat Ruiselede haar huiswerk opnieuw moet doen. Beslissen tot een te kleine fusie, op een ogenblik dat de Vlaamse overheid openlijk discussieert over de toekomstige fusieregels, is hoe dan ook een slechte keuze en zeer ondemocratisch.”

Volledig scherm Marc Vandaele en Stijn De Ram, de twee Ruiseledenaars die met hun petitie aan de basis lagen van het referendum, ondertekenden mee het verzoekschrift. © Sam Vanacker

Tunnelvisie

Een gemeentebestuur mag voor alle duidelijkheid autonoom beslissen over een fusie. Daar hoort een participatietraject bij, maar dat traject kan ook na de beslissing om te fuseren afgelegd worden, zoals in Ruiselede. “Klopt”, bevestigt advocaat Simon Bekaert, die de verzoekers vertegenwoordigt. “Maar als overheid moet je wel een aantal basisregels volgen. Zo moeten beslissingen objectief en grondig gemotiveerd zijn en moeten belangen steeds correct afgewogen worden voor je beslist. Op het schepencollege in de zitting van 21 april werd uit het niets besloten over te gaan tot een fusie en daarna wou men van geen afwijkende mening weten. De gegevens die werden verzameld dienden ter ondersteuning van de genomen beslissing. Door die manier van werken, dreig je in een tunnelvisie terecht te komen. Dan wordt het moeilijk objectief te blijven en kun je geen alternatieven bekijken uit schrik gezichtsverlies te lijden. Ook de motivatie die het bestuur al bijna de dag zelf gaf om de uitslag van het referendum te negeren, is niet juist. Daarom geloof ik dat we met dit verzoekschrift wel degelijk een kans maken.”

Afwachten

Burgemeester Greet De Roo (RKD) reageert eerder gelaten. “We zijn op de hoogte van het verzoekschrift, maar veel kan ik daar niet op zeggen. Eerder had Respect trouwens ook al klacht ingediend bij het Agentschap Binnenlands Bestuur en Vlaams minister Bart Somers. Die klacht is nog altijd in behandeling. Ook wat dit betreft, kunnen we niet anders dan afwachten, al blijf ik benadrukken dat we alles gedaan hebben wat we moeten doen. En we zullen de keuze voor Wingene blijven verdedigen.”

Eerst gaat de Raad van State na of de klacht ontvankelijk is, waarna het zich buigt over de inhoud van het verzoekschrift. Als de vraag gegrond is, kan er in theorie binnen een paar maanden al een schorsing van de gemeenteraadsbeslissing volgen. “We hebben bewust zowel de schorsing als de vernietiging gevraagd”, besluit Bekaert. “Een vernietiging vergt tijd en het zou uiteraard een probleem zijn als dat er pas in 2024 komt, want dan zitten we al met eengemaakte kieslijsten. Een schorsing kan sneller.”

Volledig scherm Alle inwoners krijgen binnekort ook een persoonlijke uitnodiging in de bus omtrent de fusie tussen Wingene en Ruiselede © RV

