Onthaalouder Marleen Vanparijs neemt na 28 jaar afscheid

In de loop der jaren gaf Marleen honderden kindjes een warme tweede thuis in de Knokstraat. Ze blikt tevreden terug op haar lange carrière. “Ik nam destijds een loopbaanonderbreking om voor m’n eigen kinderen te zorgen. Al snel nam ik er de zorg voor andere kindjes bij en zo ben ik er meer en meer in gerold. Nadien ben ik nog een jaartje gaan elders gaan werken, maar door de vele vragen van ouders heb ik er dan toch voor gekozen om onthaalmoeder te worden. 26 jaar zat ik onder de vleugels van Ferm. En daar heb ik geen moment spijt van gehad.”

De geboren en getogen Ruiseleedse is dankbaar voor het jarenlange vertrouwen. “Ik had het geluk altijd lieve kindjes te hebben en heb ook altijd een goed contact met de ouders gehad. Nog altijd kom ik trouwens vaak mensen tegen in het dorp die vroeger bij mij hebben gezeten. De oudste is er ondertussen 31. Het werk is niet te onderschatten en je bent vaak van zes uur ‘s morgens tot zes uur ‘s avonds in de weer, maar altijd heb ik het met hart en ziel gedaan. Bovendien krijg je veel ondersteuning van Ferm. Dat de sector tegenwoordig niet altijd even positief in de media komt vind ik een heel spijtige zaak. Het is zo’n mooie job.”

Wat Marleen nu gaat doen? “Het zal wat stiller zijn in huis, al hebben we ondertussen wel twee kleinkindjes die we graag in de watten letten. Anderzijds willen mijn man en ik wat genieten van het leven en wat vaker op reis gaan. Hij is afkomstig van Sardinië en daar gaan we graag samen naartoe.”

Lees ook

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.