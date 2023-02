Online fusie-enquête wijst uit dat Ruiseledenaars bezorgd zijn over afkalven dienstverlening

Opvallend is dat inwoners van Wingene en Zwevezele de fusie vaker als een meerwaarde of als een ‘nieuwe kans’ zien, terwijl dat gevoel in Ruiselede veel minder sterk is. In Ruiselede is men vooral bezorgd dat de dienstverlening moeilijker bereikbaar zal worden. Nog opmerkelijk is dat er zowel in Ruiselede als in Zwevezele wordt gevreesd voor een hogere belastingdruk, terwijl het merendeel van de deelnemers uit Wingene eerder spreekt over de optimalisatie en efficiëntiewinst door de schaalvergroting. Met de thema’s die naar voren kwamen, gaan Wingene en Ruiselede nu samen aan de slag in de uitwerking van het verdere traject. Wie aangegeven heeft in dialoog te willen gaan, zal later nog gecontacteerd worden.