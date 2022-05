Oekraïense vluchtelinge Sofia kan terug piano spelen dankzij Piano’s Maene: “Zolang ze blijven, mogen ze er gebruik van maken”

Toen #Plekvrij gelanceerd werd lieten Koen Hallaert en zijn echtgenote Isabelle Plasman er geen gras over groeien. Diezelfde dag nog gingen ze samen met dochter Lune (21) en zoon Ieben (17) rond de tafel zitten en besloten ze zich op te geven als gastgezin. “Mijn vrouw en ik staan allebei in het buitengewoon onderwijs, terwijl onze oudste dochter Lune werkt als sociaal assistent. Het is natuurlijk een sprong in het duister, en we beseften dat we onze privacy zouden moeten opofferen, maar we vonden dat we moesten helpen”, vertelt Koen. Zeven weken geleden kreeg hij te horen dat ze een Oekraïens gezin van vier mochten gaan oppikken aan het station.