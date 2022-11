Nu zijn straf in de zaak van de kasteelmoord uitgezeten is: André Gyselbrecht aan de slag bij pluimveearts

Brugge/Knesselare Ervaren jockey Adelin (70) krijgt hartaanval middenin paardenra­ce en wordt geraakt door achteropko­mend paard: “Een wonder dat hij er niks aan overhoudt”

“Wat blauwe plekken, maar verder niks. Ja, je mag het gerust een wonder noemen”. De echtgenote van paardenjockey Adelin Mattheeuws (70) beseft dat de man door het oog van de naald is gekropen. De Oost-Vlaming kreeg in volle paardenrace een hartaanval, viel van zijn paard en werd vertrappeld door een achteropkomend paard. Hij herstelt nu in het ziekenhuis in Brugge. Marleen De Mey, zijn vrouw, vertelt hoe Adelin op het nippertje aan de dood ontsnapte.

14:35