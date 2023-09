Nostalgie troef bij allerlaatste bezoek aan Sancta Maria: “Ik neem een souvenirtje mee. Een stukje van mijn jeugd”

Een allerlaatste keer konden oud-leerlingen en oud-leerkrachten zaterdag een blik werpen in de te slopen gebouwen van de voormalige middelbare school Sancta Maria in Ruiselede. Met ruim 350 bezoekers was de belangstelling erg groot. “De geur in de gangen is nog precies hetzelfde als dertig jaar geleden”, klinkt het bij enkele oud-leeringen. “We hebben alleen maar mooie, warme herinneringen aan deze school.”