Nieuwe natuurlooplus geopend in Parochieveldbos

Oostkamp/Beernem/Zedelgem/Jabbeke/Damme/Brugge Oostkampse burgemees­ter breekt lans voor eerste West-Vlaam­se fusiege­meen­te: "We botsen op onze limieten, dus waarom niet?”

Hoezo, West-Vlaamse gemeenten zijn geen voorstander van gemeentefusies? De Oostkampse burgemeester Jan de Keyser (CD&V) doorbreekt het ogenschijnlijke taboe dat al jaren heerst in de provincie. Hij lanceert het idee van een fusie tussen Oostkamp, Beernem en Zedelgem. In één klap zou zo een nieuwe gemeente met 65.000 inwoners ontstaan. “Een verzameling van 15 dorpen”, noemt de Keyser het zelf. Maar hoe concreet is het idee en hoe reageren de buurtgemeenten? En zijn er elders in de regio gelijkaardige plannen?

15 april