Nieuwe fase in fusieverhaal Wingene-Ruiselede breekt aan met bevraging van inwoners

Ruiselede/WingeneNadat beide gemeenteraden in december het licht al op groen zetten om over te gaan tot een fusie, breekt nu een nieuwe fase aan in het fusieverhaal. Inwoners van beide gemeenten kunnen sinds donderdag een online bevraging invullen.

Op 19 december werd de intentie om te fuseren bevestigd door de gemeenteraden van Wingene en Ruiselede, ook al verliep dat in Ruiselede niet zonder slag of stoot. Bedoeling is nu om in het najaar van 2023 het finale fusievoorstel opnieuw voor de gemeenteraden te brengen voor de definitieve goedkeuring. Verschillende werkgroepen in beide gemeenten zijn in samenwerking met consultancybureau EY, dat fusievoorstel aan het voorbereiden. Wingene en Ruiselede willen nu eerst naar hun inwoners trekken om wensen en bezorgdheden in kaart te brengen. Dat zal gebeuren via een bevraging bij alle inwoners.

In Ruiselede vindt een deel van de inwoners - net als de enige oppositiepartij Respect - dat deze bevraging eigenlijk had moeten gebeuren voordat de principiële beslissing tot fusie genomen werd. De onvrede daarover leidde uiteindelijk tot een volksraadpleging, waarbij 40 procent van de Ruiseledenaars tegen een fusie stemde. Zoals bekend werd gekozen om resoluut door te zetten met de fusie, al bleven de resultaten van het referendum niet onopgemerkt. Zo bood burgemeester Greet De Roo( RKD) zelfs haar excuses aan voor de manier waarop in eerste instantie over de fusie gecommuniceerd werd.

Open dialoog

“Heel wat deelnemers stemden tegen een fusie met Wingene”, klinkt het nu in een gezamenlijk persbericht van beide gemeenten. “Daarom kiezen we er nu bewust voor om van bij de start van dit traject een open dialoog aan te gaan.” Beide burgemeesters bevestigen dat. “Met deze aanpak zijn we ervan overtuigd dat we samen kunnen bouwen aan een toekomstgericht voorstel voor een nieuwe, slagkrachtige en efficiënte gemeente op maat van alle inwoners.”

Sinds donderdag 26 januari kunnen de inwoners van Ruiselede en Wingene de bevraging online invullen via www.fusiewingeneruiselede.be/bevraging. Er zal in de loop van volgende week ook een papieren versie van de bevraging verspreid worden in alle bussen. Wie dat wil, kan op het formulier ook aangeven actiever betrokken te willen worden bij het traject, via (onder meer) nog in te plannen groepsgesprekken. De bevraging loopt tot en met 15 februari.

