Nieuw klusjesplatform moet toenemende vraag naar thuisondersteuning helpen opvangen: “Langer en beter thuis blijven wonen met hulp uit de buurt”

West-VlaanderenOp zoek naar iemand die je gras wil komen afmaaien? Of ben je niet goed te been en heb je vervoer nodig naar de kapper of naar het ziekenhuis? Dan biedt de nieuwe app ‘Welbi’ misschien een oplossing. Met het door de federale overheid erkende deelplatform wil initiatiefnemer Curando inspelen op de toenemende vraag naar thuisondersteuning door vraag en aanbod samen te brengen.

Het nieuwe platform werd dinsdag voorgesteld in lokaal dienstencentrum Den Tap in Ruiselede door woonzorggroep Curando, die voor de app de handen in elkaar sloeg met de diensten van Ferm en ontwikkelaar nv Cevi. “Mensen willen langer en beter thuis blijven wonen”, aldus algemeen directeur van Curando Dirk Lips. “Maar zonder hulp wordt dat steeds moeilijker. Met Welbi bieden we praktisch, betaalbaar en eenvoudig extra steun aan. Tegelijk zorgt het platform ook voor meer sociaal contact en kan het een welgekomen hulp zijn om de overbevraagde mantelzorgers wat ademruimte te geven.”

Verzekerd en financieel voordelig

Concreet kan iedereen die ouder is dan 16 jaar zich aanmelden op het platform. Daarbij kan je zelf kiezen wat voor diensten je aanbiedt, terwijl je ook een tarief kunt bepalen, gaande van 2 tot 13 euro per uur. Omgekeerd kunnen aanvragers zelf zoekertjes plaatsen en ook kiezen in welke straal er gezocht kan worden. “Niet toevallig is onze tagline ‘Helpende handen om de hoek”, legt projectverantwoordelijke Lissa Boone uit. “Zo kan je in je eigen buurt legaal bijklussen aan een voordelig belastingtarief van 10,7 procent en jaarlijks tot 6.390 euro bijverdienen. Heel belangrijk is ook dat iedereen automatisch verzekerd is bij het uitvoeren van de klusjes.”

Muren slopen

Het deelplatform, dat overigens ook in alle huizen van Curando een fysiek punt krijgt voor mensen die minder digitaal geletterd zijn, kan rekenen op de steun van de federale overheid. Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) was verontschuldigd voor de lancering in Ruiselede, maar sprak met een videoboodschap wel zijn steun uit. “Inzetten op warme, zorgzame buurten is cruciaal om de uitdagingen van de vergrijzing het hoofd te bieden", aldus Beke. “Vanuit de overheid willen we er alles aan doen om de muren te slopen en de deuren te openen in onze buurten, om zo de ondersteuningsnood op een informele manier in te vullen vanuit de buurt. Daar is Welbi een uitstekend voorbeeld van.”

Opstart in West-Vlaanderen

De Welbi-app wordt in eerste instantie gelanceerd in het werkgebied van vzw Curando, met name in de regio Beernem, Brugge, Dentergem, Ichtegem, Knokke-Heist, Ruiselede, Waregem en Zwevegem. Bedoeling is om het project op termijn over heel Vlaanderen uit te rollen. De Welbi-app downloaden kan nu al via de App Store en Google Play. Geïnteresseerden kunnen ook een kijkje nemen op de website www.welbi.be.

