Molenstappers trekken op wandelweekend

Brugge/Kortrijk E17 liefst 4 uur dicht na twee zware ongevallen: motard (37) uit Harelbeke komt om het leven, krantenbe­de­ling in de war

De E17 richting Gent is afgelopen nacht bijna vier uur volledig afgesloten geweest na twee zware ongevallen op de grens van Beervelde en Laarne. In totaal vielen er één dode, één zwaargewonde en een tiental mensen verkeerde in shock. Door de ongevallen raakte een groot deel van de kranten van Het Laatste Nieuws in West-Vlaanderen niet tot bij de lezer.

10:05