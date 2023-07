“Merci Poupou”: hommage aan opa Poulidor op fiets Mathieu van der Poel is van Ruiseleedse makelij

De negende etappe in de Tour de France was één groot eerbetoon aan wijlen Raymond Poulidor. Starten gebeurde in zijn thuishaven Saint-Léonard-de Noblat en de organisatie legde bloemen op zijn graf. Kleinzoon Mathieu Van der Poel reed de etappe voor de gelegenheid met een fiets met op het frame een prachtige hommage aan ‘Poupou’, gemaakt door M-Level van David Meirhaeghe uit Ruiselede. Zij zijn gespecialiseerd in lakken en fietsframes.

Heeft een helm, fietsbril of frame een speciaal tintje nodig, dan kloppen veel wielerploegen aan bij David Meirhaeghe en zijn team van M-Level. Zij zorgen al acht jaar voor een leuke touch aan tal van wielerspullen, zowel voor particulieren als professionals. Van regenboogbrillen over groene helmen tot dus… een hommage aan Poulidor, perfect passend in de negende etappe in de Tour de France.

“Als iets een persoonlijk tintje moet krijgen komen ze bij ons aankloppen”, aldus David, broer van ex-mountainbiker Filip Meirhaeghe. “In dit geval gaf Alpecin-Deceuninck ons carte blanche om een ode aan Raymond Poulidor te maken. We zijn in het rijke fotoarchief van zijn carrière gedoken en hebben daar een mooie selectie uit gemaakt. Verder prijkt ook ‘Merci Poupou' op het frame. Het gebeurt niet vaak dat we een karwei met zo’n emotionele geladenheid voor iemand mogen maken, dus hier zijn we wel trots op.”

Volledig scherm Het frame van Mathieu van der Poel is gelakt door het Ruiseleedse M-Leven. Een hommage voor zijn overleden opa Poulidor. © rv

Positieve reacties

Het is niet de enige klus die David voor Alpecin-Deceuninck doet. “Zo hebben we voor hen al de groene trui-fiets van drievoudig ritwinnaar Jasper Philipsen mogen lakken. Je weet op voorhand nooit of ze die fiets gaan nodig hebben, dus zijn ze op alles voorbereid en lopen de bestellingen al lang op voorhand binnen. Dan is het uiteraard extra leuk om je werk op televisie te zien. Al is die hommage op het frame van Van der Poel voor ons wel buiten categorie. We hebben er al heel wat positieve reacties op gekregen. Niet van Van der Poel zelf, maar omdat wij geen sponsor zijn mogen zij daar in principe niet mee naar buiten komen .Wij mogen uiteraard wel reclame voor ons eigen werk maken.”

Meirhaeghe voorziet al enige jaren verschillende wielerploegen van een persoonlijke toets op hun fiets of helm. Zo mocht de Franse kampioen Sylvain Chavanel op de Franse nationale feestdag in 2011 met een frame gelakt in de Franse driekleur in de Tour rijden. “En niet alleen in de Tour, maar gedurende het hele seizoen. “Het zijn diverse klussen die we binnen krijgen, van een tricolore helm voor toenmalig Belgisch kampioen Tim Merlier tot een regenbooghelm voor voormalig wereldkampioen Julian Alaphilippe, geairbrusht met regenboogstrepen en letters in zwart en goud. Ook Valverde, Lampert, Bob Jungels en Peter Sagan klopten via hun team ooit al bij ons aan. “

Toch zijn de klussen voor het peloton niet de hoofdmoot van het werk voor Meirhaeghe en co. “Steeds meer particulieren vinden de weg naar ons”, zegt David. “Wielertoeristen die veel geld aan een goede fiets uitgeven durven ook bij ons aankloppen om iets te personaliseren. En we doen dat uiteraard met even veel plezier”, besluit hij.

