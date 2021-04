Meisje dat in 2017 haar bejaarde buurvrouw redde van verdrinkingsdood, schrijft lied over gebeurtenis: “De donkere kant van die dag, liet een grote indruk na”

Eerst even terugspoelen naar de ochtend van 2 augustus 2017. Een maand voor haar veertiende verjaardag ligt Yuma thuis in bed te slapen, nadat ze de avond voordien naar een concert van U2 was geweest met haar ouders. Plots hoort ze hulpgeroep door het open raam. Ze trekt haar pantoffels aan, grist snel haar gsm mee en loopt naar buiten in de richting van het geluid. Aan de andere kant van het maïsveld naast haar huis vindt ze haar 87-jarige buurvrouw in haar eigen regenput. Ze is niet sterk genoeg om haar er zelf uit te tillen, maar ze houdt haar hand vast en spreekt de onderkoelde vrouw moed in tot de hulpdiensten arriveren. Haar ouders weten van niets, tot een politieagent samen met Yuma aan de voordeur staat. De agente vertelt hen tot hun verbazing dat hun dochter een heldin is.