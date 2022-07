Maene brengt unieke vleugelpiano met gebogen klavier op de markt: “Geen gimmick, maar een logische volgende stap in de evolutie”

Het is voor alle duidelijkheid lang niet de eerste keer dat pianomakers experimenteren met het klavier. “Eerder werden er al al piano’s met een dubbel klavier gemaakt, terwijl ook een gebogen klavier in het verleden al eens gemaakt werd. Maar toen was dat meer als een gimmick”, legt Henk Swinnen van Piano’s Maene uit. Als senior advisor volgde hij de geboorte van de nieuwe piano van A tot Z op. “Uniek bij deze piano is dat de snaren achter de toetsen de curve van het klavier volgen en dus uitwaaieren. Daar is de vorm ook aan aangepast. Bij eerdere gebogen klavieren werd de bassnaar wel wat verlengd, maar van een waaier was bij die experimenten geen sprake. Hier wel. Het klavier is de blikvanger, maar eigenlijk focussen we liever op de grote meerwaarde die dit ontwerp creëert.”

Het idee ontstond in 2016 in New York, tijdens een gesprek tussen architect en amateurpianist Rafael Viñoly met toppianisten Daniel Barenboim en Martha Argerich. De drie waren aan de praat geraakt over de toekomst van de piano. Kort daarop stuurde Viñoly een mailtje richting Ruiselede met de vraag of een nieuw soort piano ontwikkeld kon worden. Chris Maene, die in dezelfde periode volop aan de ontwikkeling van de gepatenteerde rechtsnarige vleugelpiano (bij klassieke piano’s liggen de snaren gekruist - red.) van Maene werkte, ging de uitdaging aan. “We zetten al langer in op innovatie en vernieuwing in een wereld die een eerder conservatief imago heeft”, gaat Swinnen verder. “Belangrijk is dat de vernieuwing een nut moet hebben. Het gaat veel verder dan een vleugel louter in een mooi kleurtje laten stoppen door een designer.”

Architect Rafael Viñoly en Chris Maene in de concertzaal in Ruiselede. De architect zag dat het goed was.

De vorm van het instrument wordt bepaald door de vorm van het klavier

Natuurlijker

Volgens Swinnen is de klank en de beleving uniek. “Je kunt deze piano in zekere zin een über-rechtsnarige piano noemen, waarvan de snaren niet evenwijdig liggen. Niet alleen voelt het gebogen klavier natuurlijk en ontspannend aan om op te spelen, door de grotere zangbodem en de grotere klankkast is ook het geluid uniek. Het zorgt voor meer nuance, meer helderheid en meer kracht. Het is een logische volgende stap in de evolutie van de piano. Wat de toekomst brengt, weet ik niet, maar dit is in elk geval een ontwerp dat zin heeft. Dat werd vorige dinsdag ook bevestigd door toppianist Kirill Gerstein bij de inauguratie van het instrument op het muziekfestival van Verbier in Zwitserland.”

Al bleef het instrument wel een uitdaging om te bouwen. Zo kan je bijvoorbeeld geen klassieke klavierklep gebruiken bij een gebogen klavier. In de plaats daarvan ontwikkelde Maene een rollende klep. Gaandeweg werd het ontwerp verfijnd, tot het prototype klaar was. “Dat prototype staat nu bij ons in Ruiselede en kan bespeeld worden. Twee andere piano’s zijn ondertussen in het bezit van Viñoly, die ze ter beschikking wil stellen van concertzalen. En ondertussen zijn we in Ruiselede begonnen aan de bouw van een vierde en vijfde vleugelpiano. Het prijskaartje? Dat is zo’n 330.000 euro. Dat klinkt misschien veel, maar er zijn duurdere vleugels op de markt. Zeker als je weet dat we aan één piano ongeveer een jaar werken.”

Chris Maene

