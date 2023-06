Kruisbergstraat maandag dicht voor alle verkeer

Brand vernielt helft van moderne varkens­stal: 130 dieren overleven het niet

In de Nachtegaalstraat in Pittem heeft woensdag kort voor de middag een zware brand gewoed in een varkensstal. De rookpluim was tot kilometers ver te zien. Dankzij een brandwerende wand in de stal overleefde de helft van de dieren het inferno.