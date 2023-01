Klimaatexpert Pieter Boussemaere in Zaal voor Sport en Spel

Boussemaere is auteur en docent geschiedenis en klimaat aan de Viveshogeschool in Brugge. Eerder publiceerde hij met ‘Tien klimaatacties die werken’ ook een boek over de essentie van de klimaatkwestie. Hij vertrekt van naakte feiten en zijn discours is vrij van ideologisch of politiek getouwtrek. Inschrijven voor de gratis voordracht kan via www.ruiselede.be/Pieter-Boussemaere-klimaat-ook-voor-jou-belangrijk. De lezing start om 19.30 uur.