Klacht over fusie van oppositie bij gouverneur ongegrond verklaard

Fu­sie-enquête wijst uit dat Ruiselede­naars bezorgd zijn over afkalven dienstver­le­ning

De resultaten van een eerste enquête over de fusie tussen Ruiselede en Wingene zijn verwerkt. De respons was laag. Slechts 366 inwoners, op een totaal van 8.377 aangeschreven huishoudens, vulden de bevraging in. Al komen er uit de resultaten wel enkele trends naar voor. Zo maken de Ruiseledenaars zich duidelijk zorgen om de dienstverlening in hun dorp.