Kermiswandeltocht van De Molenstappers is aan 27ste editie toe

‘Velo Kot Ruiselede’ doet deuren dicht

Fietswinkel en -hersteldienst ‘Velo Kot Ruiselede’ sluit de deuren. Zaakvoerder Jens Cooreman (27), die in de zomer van 2019 de deuren van de zaak opende in de Poortefrankstraat, is gestart met een uitverkoop.