Jozefien is nieuwe brugfiguur in Ruiselede

Jozefien woont in Ruiselede, is gehuwd en heeft twee kindjes. Eerder werkte ze als opvoedster in vzw Mivalti te Tielt bij volwassenen met een verstandelijke beperking. Als brugfiguur ondersteunt ze voortaan gezinnen in functie van de school- en leerkansen voor de kinderen, terwijl ze de gezinnen ook begeleidt richting hulp of steun op vlak van wonen, werken, vrije tijd, financiën of kinderopvang. Naast brugfiguur is ze ook het aanspreekpunt voor het Huis van het Kind. Je kan haar regelmatig terugvinden aan de schoolpoort of in het Sociaal Huis van Ruiselede. Wie vragen heeft voor haar kan terecht op huisvanhetkind@ruiselede.be of 0478/10.18.24.