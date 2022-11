Jef Neve te gast bij Piano’s Maene

Zwevezele Steven tovert café Baraaf om tot groots WK-dorp: “Het leeft nu misschien nog niet echt, maar dat zal veranderen. Dat ben ik zeker”

Nog voor er op het WK in Qatar tegen een bal is getrapt, gooiden verschillende grote WK-dorpen de handdoek in de ring, maar Steven Houttekier van café Baraaf in Zwevezele gelooft wel in de Rode Duivels. Hij toverde zijn café en de tuin om in een groot WK-dorp, met plaats voor duizend supporters. “Het WK zal wél leven. Daar ben ik zeker van.”

