Is doortocht van Westhoekwolf in West-Vlaanderen voorbij na nieuwe aanval op schapen in Lotenhulle?

Het ziet ernaar uit dat de doortocht van de Westhoekwolf door West-Vlaanderen (bijna) achter de rug is. De voorbije week was hij even helemaal van de radar verdwenen, maar de dode en aangevreten schapen die maandag in Lotenhulle ontdekt werden lijken nu te bevestigen dat het dier zich schuilhoudt in het Bulskampveld. Volgens wolvenkenner Jan Loos, die eerder al voorspelde dat de wolf naar daar op weg was, is de kans groot dat de wolf straks verder naar het oosten trekt.