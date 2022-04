Initiatiefneemster Sound Of Silence trekt opnieuw aan de alarmbel: “Te weinig personeel om de vraag bij te benen”

RuiseledeDe eventsector is na twee jaar terug opgestart, maar corona blijft flink nazinderen. De sector kampt namelijk met een tekort aan medewerkers. “Het personeelstekort zet een rem op onze groei”, zegt Katrien Vermeire van John & Jane. “Voor het eerst in onze geschiedenis moeten we zelfs opdrachten weigeren.”

Niet alleen de horeca heeft het moeilijk om personeel te vinden. Ook vandaag nog kampt men bij audiovisueel bedrijf John & Jane in Ruiselede met de gevolgen van corona. “Enerzijds hebben we financiële klappen gekregen door de coronacrisis. Daar moeten we niet flauw over doen”, aldus Vermeire. Ze staat aan het hoofd van het bedrijf en was een van de bezielers van de ‘Sound of Silence’-campagne. “Anderzijds zijn heel veel medewerkers elders aan de slag gegaan. Dat is begrijpelijk na zo’n lange periode. Maar die vinden nu moeilijk hun weg terug. Nochtans is het een fantastische sector om in te werken.”

Campagne op sociale media

Om daar wat aan te doen, rollen beroepsfederatie Event Confederation, Live 2020 en het Sociaal Fonds voor Podiumkunsten nu samen een gezamenlijke campagne uit op social media uit om de troeven van de sector te belichten. “Onze sector was altijd vrij populair bij werkzoekenden”, zegt Stijn Snaet van de Event Confederation. “Het is geen 9 to 5-job, maar je komt wel in een uitdagende, creatieve en vaak internationale omgeving terecht waar je vaak zelfs kan starten zonder specifiek diploma, Bovendien is de Belgische eventsector erkend als wereldtop. Vandaag blijkt dat helaas niet meer voldoende om de vacatures in te vullen.”

Quote Als er opnieuw een crisis opduikt, moeten we koste wat het kost vermijden dat we opnieuw in de hoek staan waar de zwaarste klappen vallen” Katrien Vermeire

Relaties met klanten onder druk

Het personeelstekort is bijzonder ongelukkig, want de vraag naar evenementen is groot. “Het is nu dat we er moeten staan”, gaat Vermeire verder. “Als onderneemster zou ik heel graag alle opdrachten aanvaarden, maar voor het eerst in ons 23-jarige bestaan moeten we zaken weigeren. Dat doet pijn en dat zet bijgevolg ook de relatie met sommige klanten onder druk. Klagen over een gebrek aan opdrachten ga je me echt niet horen doen. De agenda zit goed vol. Maar het zijn geen evidente tijden. Niet voor ondernemers, maar zeker ook niet voor de mensen in het algemeen. We willen investeren in mensen, maar ook in materiaal. Voor dat laatste hebben we nu een crowdlendingcampagne op poten gezet. Onze ambitie blijft groot en we willen de vlucht vooruit nemen.”

Volledig scherm In de zomer van 2020 organiseerde de sector met 'The Sound of Silence' een actie in Brussel © BELGA

Vermeire pleit al langer voor meer erkenning voor de sector. “De evenementensector verdient een opwaardering. We hebben - in tegenstelling tot de horeca - geen paritair comité en geen eigen nacebel-code. Zonder is het niet evident voor de politiek om beleidsmatige maatregelen en oplossingen uit te werken specifiek voor onze sector. Hoe sneller daar verandering in komt, hoe liever. Als er opnieuw een crisis opduikt, gaan we anders opnieuw in de hoek staan waar de klappen vallen. Dat moeten we koste wat het kost vermijden.” Het is niet de enige les die het bedrijf trok uit de coronacrisis. Waar er voor 2020 vooral met freelancers gewerkt werd, heeft John & Jane nu tien vaste medewerkers in dienst. “Goede mensen zijn goud waard en we leggen hen dan ook stevig in de watten. We vormen samen één grote familie, maar die familie moet dringend nog wat uitgebreid worden.”

