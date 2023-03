Iedereen kan z’n elektrische wagen opladen aan snellader Ministry of Solar

Sint-Andrieszie­ken­huis neemt vierarmige operatiero­bot van ruim twee miljoen euro in gebruik

In het OK van het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt beschikken de chirurgen sinds kort over een nieuwe vierarmige robot. Tielt is pas het derde ziekenhuis in België waar de Hugo™ RAS gebruikt wordt. “Voor de patiënt betekent dit een vlottere operatie, minder complicaties, kleinere littekens en uiteindelijk ook een kortere ziekenhuisopname”