Het Rommelt in het Park is terug van weggeweest

Oedelem Goran (30) ruilt vaste job in uitzendsec­tor voor eigen delicates­sen­zaak: “Ik wil voor mijn klanten een bron van inspiratie zijn”

In het centrum van Oedelem is Goran Vanneste (30) met een eigen delicatessenzaak gestart. De man was acht jaar lang in de uitzendwereld actief, maar realiseert nu een lang gekoesterde droom. “Meer dan 120 soorten kaas en lekkere charcuterie en Belgische delicatessen: waar kan ik dat beter doen dan in mijn eigen gemeente”, vertelt hij.

10:38