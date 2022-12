“Het doek is helaas langzaam aan het vallen over onze gemeente”: Ruiseleedse gemeenteraad keurt vrijwillige fusie met Wingene goed

Zwevezele “De ideale gelegen­heid om de ‘glambitch’ in jezelf naar boven te halen”: Zwevezeel­se Anastacya en Elena schitteren in ‘Mijn Beste Kerst Ooit’

Dinsdag kan je in het nieuwe VTM-programma ‘Mijn Beste Kerst Ooit’ Elena en Anastacya Chernook uit Zwevezele aan het werk zien. Moeder en dochter vormen zonder twijfel een van de meest kleurrijke kerstgekke duo’s die aan bod komen in het programma. Nochtans was hun leven vroeger niet zo vrolijk. “Ik ben opgegroeid in armoede en gepest op school. Maar ik ben geen grijs musje, nooit geweest”, klinkt het.

19 december