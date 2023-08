KIJK. Bizar tafereel in Tielt: plots zit er een metersdiep zinkgat in de weg

In Tielt is woensdagavond plots een zinkgat ontstaan op een weg vlak bij een druk kruispunt. Het gat is enkele vierkante meters groot. Gelukkig raakte niemand gewond. Hoe het zinkgat precies is ontstaan, is voorlopig nog onduidelijk.