Fitness De Weerdt gooit de handdoek in de ring: “Corona heeft gezorgd voor een enorme mentali­teits­ver­an­de­ring”

Fitness De Weerdt houdt ermee op. De fitness, die aan de achterkant van de gelijknamige supermarkt in de Kortrijkstraat ligt, sluit eind september definitief de deuren. “Het is met pijn in het hart, maar sinds corona is het gewoon niet meer rendabel”, zegt bezieler Johan De Weerdt (60). Hij is volop aan het nadenken over een nieuwe invulling.