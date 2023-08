Op bezoek in het pretpark voor honden in Ruiselede: “Ballenbad, schommel of hangbrug... hier kunnen puppy’s naar hartenlust op verkenning gaan”

Heel wat baasjes leggen vandaag hun trouwe viervoeters wat extra in de watten, want 26 augustus is Wereldhondendag. Maar bij Niko De Smet in Ruiselede is het eigenlijk elke dag Wereldhondendag. Hij runt sinds de zomer van 2021 puppyspeeltuin 4ADogz, uniek in België. Wij gingen een kijkje nemen bij de spelende puppy’s.