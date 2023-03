Genster zorgt voor rook in afzuigingssysteem schrijnwerkerij op industrieterrein

“Ik ben létterlijk getekend door die zinloze agressie”: 24-jarige houdt litteken in gezicht over aan banale studenten­ru­zie

Voor een 24-jarige student uit Aalter is een cantus uitgedraaid op een nachtmerrie. Tijdens een ruzie met een andere student (22) kreeg hij een flinke klap te verwerken, met als gevolg een open wonde in zijn gezicht. De verwonding werd een opzichtig litteken, en de twintiger eist nu een pittige schadevergoeding van zijn aanvaller. In de rechtbank getuigde het slachtoffer hoe het litteken zijn hele leven beïnvloedt.