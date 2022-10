Gemeenteraad zet licht unaniem op groen voor referendum over fusie met Wingene

lees alles over de fusie tussen Wingene en Ruiselede in ons dossier

Vorige woensdag al raakte bekend dat het schepencollege 27 november tijdens de gemeenteraad naar voor zou schuiven als datum voor het referendum over de fusie. Dat moet Ruiselede verplicht organiseren nadat twee inwoners een verzoekschrift voor een volksraadpleging indienden met liefst 1.437 geldige handtekeningen. De vraag die door Stijn De Ram en Marc Vandaele geformuleerd werd in hun verzoekschrift luidt ‘Moet Ruiselede fuseren met Wingene op 1 januari 2025?'. Die vraag wordt op 27 november ook in de stemhokjes voorgelegd. Gaan stemmen is weliswaar niet verplicht, terwijl de stemmen pas geteld zullen worden als er minstens twintig procent van de inwoners ouder dan zestien jaar (zowat duizend mensen) hun stem uitbrengt. Nog belangrijk is dat het resultaat niet bindend is.

‘Ook andere pistes overwogen’

Om de inwoners te informeren over de volksraadpleging worden op 21, 22 en 23 november drie infosessies gehouden in respectievelijk Ruiselede, Kruiskerke en Doomkerke. “We kwamen als kleine gemeente tot de vaststelling dat we op onze limieten botsten en de mogelijkheid tot schaalvergroting moesten overwegen”, motiveert burgemeester De Roo (RKD) de beslissing om te fuseren. “Er is zeker het besef dat er nog andere fusies mogelijk zijn. Bijvoorbeeld met Aalter, Tielt of Beernem. Deze pistes werden ook overwogen. Er wordt door het college dan ook niet gekozen tégen Aalter, Tielt of Beernem maar bewust vóór Wingene. We geloven in een doorgedreven samenwerking met Wingene omdat deze gemeente nu al een gekende en vertrouwde partner is waarmee we goed kunnen samenwerken.”

Stijn De Ram en Marc Vandaele, die aanwezig waren op de gemeenteraad, benadrukken dat ze met de volksraadpleging in de eerste plaats de mening van de Ruiseledenaars aan bod willen laten komen. “Het is niet zo dat we radicaal tegen een fusie zijn”, zegt Stijn De Ram. “Dat het er ooit zit aan te komen, lijkt onvermijdelijk. Het is vooral de timing en het gebrek aan inspraak en transparantie dat ons zo hard stoort. Daarom gaan we ook alles op alles zetten om zoveel mogelijk mensen naar de stemhokje te krijgen op 27 november. Of ze voor of tegen de fusie stemmen maakt eigenlijk minder uit. Belangrijker is dat er gestemd wordt. We moeten aan die grens van twintig procent raken.”

Ondertekenaars bedanken

“We gaan een nieuwe folder maken en zullen terug langs gaan bij iedereen die eerder ons verzoekschrift ondertekende om hen uitdrukkelijk te bedanken”, gaat Marc Vandaele verder. “In totaal gaat het om 1.540 mensen (103 namen werden uit het uiteindelijke verzoekschrift gehaald wegens ongeldig of onleesbaar - nvdr.). Als die op 27 november allemaal gaan stemmen, dan halen we ruimschoots de limiet. En hoe meer mensen er stemmen, hoe moeilijker het wordt voor het schepencollege om de uitslag naast zich neer te leggen.”

Meer info over de fusie van Ruiselede en Wingene is te vinden op www.fusiewingeneruiselede.be, de gezamenlijke fusiewebsite van beide gemeenten. Praktische info over de volksraadpleging zal binnenkort te vinden zijn op www.ruiselede.be/volksraadpleging.

