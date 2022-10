Gemeentebestuur gaat aankoop kerk Kruiskerke overwegen

Dat antwoordde burgemeester Greet De Roo (RKD) donderdag tijdens de gemeenteraad op een vraag van raadslid Tom De Paepe (Respect). De Roo bevestigde dat de kerk te koop aangeboden werd aan de gemeente, al zijn er nog geen concrete beslissingen genomen. “Het klopt dat de Dekenij de kerk van de hand wil doen, maar over een prijs is nog niet gepraat. Anderzijds hebben we op heden in onze meerjarenplanning sowieso geen budget voorzien hiervoor. Al kan de ruimte op termijn een aanvulling zijn voor zaal Kruispunt, maar anderzijds is het ook zo dat het om een oud en slecht geïsoleerd gebouw gaat. We gaan er in elk geval grondig over nadenken alvorens knopen door te hakken. Een deadline is er niet.”