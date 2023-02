Gemeente waarschuwt voor frauduleuze mails

Ruiselede waarschuwt haar inwoners voor phishing. Momenteel worden er frauduleuze e-mails verstuurd vanuit naam van Doma Incasso, die bedrijven aanschrijft in naam van de gemeente. De eigenlijke afzenders zijn eigenlijk cybercriminelen. De gemeente waarschuwt om zeker niet op de mails in te gaan. De valse mails zijn te herkennen via de domeinnaam. Ze worden verzonden vanuit fixdebt.services13@outlook.com. Is de mail afkomstig van een ander domein dan @doma-incasso.be, dan kan je ervan uitgaan dat de mail wellicht frauduleus is.