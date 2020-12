Geen familiebijeenkomsten op kerst? Dan spelen Etienne (78) en Marie-Louise (80) traiteur voor hun 14 (klein)kinderen

tielt Herstel­ling deur sporthal laat wat op zich wachten

7 december Een van de deuren van de sporthal in Tielt raakte op 24 september beschadigd, maar ruim twee maanden later is het glas nog steeds niet hersteld. Oppositieraadslid Mia Callewaert (N-VA), die met haar balletschool een frequent gebruikster van de sporthal is, kaartte de kwestie aan tijdens de gemeenteraad.