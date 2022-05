Geen drugs gevonden bij controles met honden in instellingen in Ruiselede en Wingene

Tielt Team achter Paters­dreef-festival wil Oekraïense kinderen in Tielt helpen met benefiet: “Toen we de beelden van de oorlog zagen, konden we niet aan de zijlijn blijven staan”

Na twee jaar coronastilte pikt het team achter het Patersdreef-festival de draad weer op. De vrienden willen wat geld in het laatje brengen voor de Oekraïense vluchtelingenkinderen in Tielt en organiseren op 14 mei een benefiet in het OC van Aarsele.

6 mei