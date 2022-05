Geen drugs gevonden bij controles in instellingen in Ruiselede en Wingene

Aalter Toegang tot industrie­park Lakeland moet twee weken dicht: “Zware hinder, maar de werken zijn broodnodig”

Het wordt vloeken en tanden bijten in de buurt van het industriepark Lakeland in Aalter. De toegangsweg langs de Brugstraat en Venecolaan moet vanaf maandag vernieuwd worden, en gaat dicht voor alle verkeer. Met zware verkeershinder, maar de werken zijn broodnodig. “De weg is hier een lappendeken, dus de vernieuwing moet gebeuren”, zegt schepen Patrick Hoste. Lees hier hoe je moet omrijden.

5 mei